«هدى» تبتكر مشروع لمعالجة النفايات الخطرة ذاتيا: هدفي خدمة بلدي

عبرت الدكتورة هدى النوبي مدير إدارة التخطيط، وممثلة لمديرية الصحة ومقدمة أحد المشروعات الفائزة، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، فئة المشروعات الصغيرة - حياة كريمة، عن سعادتها البالغة لفوز مشروعها، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن معالجة النفايات الخطرة ذاتيًا، وقيام محافظ السويس بتكريمها.

مشروع صديق للبيئة

وقالت النوبي لـ«الوطن»، إن هدفها خدمة بلادها، موضحة أن مشروعها من فئة المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، ويهدف إلى إنشاء وحدة قسطرة تداخلية تعالج النفايات، ومتصلة بالهاتف المحمول عن طريق «أبليكشن»، لافتة إلى أن هذه الوحدة جرى إنشائها داخل مستشفى السويس العام بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لخدمة أهالي محافظة السويس.

معالجة النفايات الطبية الخطرة ذاتيًا

وأوضحت أن فكرة المشروع تتمثل في معالجة النفايات الطبية الخطرة، الناتجة عن المستشفيات بطرق أخرى غير طريقة الحرق، التي تؤثر سلبًا على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن عملية الحرق، التي يصعب السيطرة عليها.

استخدام جهاز فرم النفايات الخطرة

ولفتت إلى أنه سيتم الاستعانة بجهاز لفرم النفايات الطبيية وتعقيمها، والموجود بالفعل في العديد من المستشفيات بمختلف المحافظات، ما يضمن استدامة المشروع، الذى يتميز بانخفاض التكاليف المادية، كما أنه أكثر صداقة للبيئة، ويكون مربوط بتطبيق على الهاتف المحمول، ليتم الحجز من خلاله للمستشفيات الخاصة، التي ستدفع تكلفة معالجة النفايات، ما يعود بأثر اقتصادي هائل على وحدة القسطرة.