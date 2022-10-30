«التخطيط» تتابع موقف تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومتابعة آخر الاستعدادات لإقامة احتفالية إعلان المشروعات الفائزة، والمقرر عقدها الخميس 3 نوفمبر المقبل.

مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة ضمن المبادرة

وناقشت السعيد خلال الاجتماع، الاستعدادات التي تم تنفيذها تمهيدًا لعقد مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة ضمن المبادرة، المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية

وقالت وزيرة التخطيط، إنّه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه أنّ ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها، موضحة أنّ المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وشددت السعيد، على أهمية توفير الإمدادات اللازمة لخروج المؤتمر في أبهى صورة، وإعداد الترتيبات لمشاركة المبادرة في مؤتمر الأطراف وعرض المشروعات الـ18 التي تم اختيارها من قِبل لجنة تحكيم المشروعات في الاجتماع الأخير لها، موضحة أنّ من ضمن أهداف المبادرة تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، مع التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.