البابا تواضروس يزور الإسكندرية الأربعاء.. ترقية كهنة وتكريم الأوائل

يعود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى مقر كرسيه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل 9 نوفمبر، في زيارة رعوية بعيدا عن القاهرة تمتد لمدة يومين.

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي، إن البابا تواضروس الثاني يترأس اجتماعه الأسبوعي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الأربعاء المقبل، ويقدم فيها عظته الأسبوعية.

موعد تكريم البابا لأوائل الإسكندرية

وأضاف الوكيل البابوي لـ«الوطن»، أنه من المقرر تكريم أوائل المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية والحاصلين على الدراسات العليا والمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة في الإسكندرية يوم الأربعاء 9 المقبل، بعدما راجع الخدام الأوراق واختاروا الأوائل مستحقي التكريم.

ترقية كهنة الإسكندرية إلى القمصية

وأوضح أن البابا تواضروس يترأس في اليوم التالي صلوات القداس الإلهي، حيث سيتم ترقية عدد من آباء كهنة الكنائس في الإسكندرية من رتبة القس إلى القمصية.

وتقدم وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بخالص التهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد ميلاده السبعين، والذى يوافق غدا الجمعة 4 نوفمبر، ويتزامن مع مرور 10 سنوات على القرعه الهيكلية لاختياره بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.