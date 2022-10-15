زراعة 1000 شجرة بيد أطفال حدائق القبة ضمن مبادرة البابا تواضروس

نظمت كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة خلال شهر أكتوبر الجاري لقاءً لأطفال الكنيسة في المزرعة التابعة لها بوادي النطرون، بحضور الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والآباء كهنة الكنيسة وخدامها وأحد المهندسين الزراعيين الذي شرح للأطفال كيفية زراعة الشجر، وقاد الخدام الأطفال في عملية الزراعة حتى أتموا زراعة 1000 شجرة.

وحرص الأنبا ميخائيل والآباء الكهنة على المشاركة في زراعة الشجر تشجيعًا للأطفال.

مبادرة البابا لمواجهة التغيرات المناخية

يأتي هذا في إطار مبادرة زراعة الأشجار التي أطلقها البابا تواضروس الثاني في نهاية العام الماضي، للإيبارشيات والكنائس مساهمةً منها في مواجهة التغيرات المناخية.

وقد أعلنت الكنيسة عن جوائز مادية للإيبارشيات الفائزة تقدر بـ750 ألف جنيه.

حرص الكنيسة بقضية التغيرات المناخية

وأوضحت الكنيسة في بيان لها الشروط الخاصة بتلك المسابقة وهي:

1- لابد من اختيار الأشجار المناسبة للبيئة الخاصة بالمكان ويفضل (الزيتون – الرمان – التوت).

2- لابد من مراعاة التنسيق في الزراعة والمظهر الجمالى وتتم الزراعة بالكنائس وخارجها والبيئة المحيطة.

3- تصوير المكان قبل وبعد زراعة الأشجار وتاريخ الزراعة.

4- زراعة ما لا يقل عن 1000 شجرة في المطرانية الواحدة.

5- أشترطت المسابقة أنه يجب أن تحتوى التقارير على توقيع الأب الأسقف وكاهن الكنيسة.

6- تسلم الصور الخاصة بكل كنيسة للمطرانية التابعة لها.

7- تقدم المطرانية التقارير بحد أقصى نهاية أكتوبر 2022 بالمقر البابوى - الأنبا رويس - العباسية – القاهرة.

وجاء ذلك من منطلق حرص الكنيسة بقضية التغيرات المناخية.