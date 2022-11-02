البابا تواضروس يحذر الآباء من 3 أساليب مرفوضة في التربية.. بينها عدم الاهتمام

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية.

وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

صور الأب المرفوضة

واستكمل البابا تواضروس السلسلة التعليمية الجديدة «قاموس الزيجة»، وتناول جزءًا من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس والأصحاح العاشر، محذرا من 3 نوعيات مرفوضة من الآباء.

وقال البابا، إن أول نوع هو الأب الذي لا يعطي أي اهتمام أو حنو لابنه، ويصير الابن أو الابنة مرفوضًا، مشيرًا إلى أن هناك أسباب لرفض الأب لابنه، وهي انتظاره لإنجاب ذكرا فتنجب الزوجة طفلة، أو إنجاب الطفل في وقت غير مخطط له، أووقت تكون فيه مشاكل بين الأب والأم، أو عندما لا يكون هناك جو من المحبة بين الأب والأم.

وتابع البابا أن النوع الثاني من صور الأب المرفوضة هم الآباء الذين يدللون أبنائهم، وهذا الأب يسرف في الاهتمام بابنه، إما بالحماية المبالغ فيها، وإما بعدم ترك الحرية للابن، أو إذا كان الابن مولودًا بإعاقة ما أو أصيب بمرض مزمن، فيدلله الأب كتعويض، أو عندما يكون الأب عاش طفولة تعيسة تجعله يعمل على تعويضها في ابنه.

البابا تواضروس: التمييز بين الأبناء أمر مرفوض

وأكد أن الصورة الثالثة المرفوضة، هي الأب الذي يُميز أحد أبنائه عن إخوته، فتنشأ مشاعر الغيرة بين الأخوة معًا.

وأوصى قداسة البابا بضرورة أن يكون الأب متوازنًا في تربية أبنائه كما قال بولس الرسول «كُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي كَمَا أَنَا أَيْضًا بِالْمَسِيحِ» (١كو ١١: ١)، حتى ينشأ الابن بصورة متزنة.

وتُعد هذه السلسلة هي ثاني السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية، وذلك بالتزامن مع إطلاق عام «أسرتي مقدسة»، الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة في يونيو الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته في بداية السلسلة الأولى يوم ١٥ يونيو الماضي.