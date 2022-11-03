«التعليم»: سحب التابلت من الطالب حال تجاوزه نسبة الغياب وتحويله إلى «المنازل»

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الثانوية العامة المتجاوزين لنسبة الغياب القانونية من مدى احتفاظهم بالتابلت أم تسليمه بعد تحويلهم إلى نظام المنازل تنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم بحرمان الطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب القانونية من دخول الامتحانات بنظام المنازل.

تحويل الطالب المتجاوز للغياب للمنازل

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب في الثانوية العامة، ويتم فصله وتحويله إلى نظام المنازل، سيكون لزاما عليه تسليم التابلت إلى المدرسة، لأن طلاب المنازل لا يتم تسليمهم أجهزة تابلت.

أضاف المصدر، أن تسليم التابلت هنا مرتبط بأن الطالب لم يعد يدرس بشكل نظامي، بل تم تحويله إلى نظام المنازل الذي يؤدي طلابه الامتحانات بشكل ورقي، لا إلكتروني، لذلك من يتم فصله لتجاوز نسبة الغياب لن يحتفظ بجهاز التابلت.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام «البابل شيت».

- تعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة علي قياس الفهم والتحيليل وليس الحفظ.

- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ.

- عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15%وفق طبيعة كل مادة دراسية.

- تدريب 5000 معلم على النظام الجديد وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.