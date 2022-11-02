«التعليم» تعلن رابط التسجيل على منصة «أنا المعلم».. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التسجيل على منصة «أنا المعلم»، للحصول على العديد من الامتيازات الخاصة بالمعلمين، مشيرًا إلى أن مبادرة «أنا المعلم» تمنح خصومات مميزة مالية لشراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم.

رابط التسجيل على منصة أنا المعلم

- التسجيل على منصة أنا المعلم يتطلب الدخول إلى الرابط.

- سيتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة.

- يمكن للمعلم استكشاف كل العروض المتاحة واختيار العرض المناسب.

- بمجرد اختيار العرض سيظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله.

- يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل.

- فيما يخص كوبونات الشراء فيما يلي:

- تظهر مؤشرات الأداء التربوي بخطة تطوير التعليم التي سيتم تعميمها على جميع المعلمين، متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة وإسهامات المعلم في برامج التطوير.

- يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوي التي تم تحديدها ثم يتم تحديد أرقام التليفونات باستخدام منصة «أنا المعلم».

رسالة على رقم الهاتف المسجل بكود القسيمة المالية

- يرسل للمعلم رسالة على رقم الهاتف المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها، ويمكن معرفة جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة للمعلمين الذين جارٍ تميزهم.

- يتوجَّه المعلم للفرع ليحصل على العرض والاستفادة من القسيمة المالية بإظهار كود المفعل.