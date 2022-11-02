وزير التعليم يصدر قرارا بترقية 3122 معلما بمختلف المحافظات

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 213 بتاريخ 2 نوفمبر 2022، بترقية 3122 معلمًا، بمختلف المحافظات.

ونص القرار على أن يمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وجرى إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية (الذين استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين) - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.

ونص القرار على أنه يجري نقل شاغلي الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم/ أخصائي/ أمين مكتبة، ويجري نقل شاغلي الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/ أخصائي أول/ أمين مكتبة أول، ونقل شاغلي الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول «أ»/ أخصائي أول «أ»/ أمين مكتبة أول «أ»، وفقًا للقانون.

واختتم نص القرار: «يصدر المحافظون -كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة الأولى من القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يجري منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص».