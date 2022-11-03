رئيس «سيشل» يشارك في مؤتمر المناخ «COP 27» على رأس وفد رفيع المستوى

ذكر موقع «أفريكان بيزنس»، أن «وافيل رامكالاوان»، رئيس جمهورية سيشل سيكون على رأس وفد بلاده المشارك في COP 27 خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

ويجمع هذا المؤتمر السنوي البلدان معًا لتعزيز الإجراءات الحاسمة نحو تحقيق أهداف المناخ الجماعية في العالم على النحو المتفق عليه بموجب اتفاقية باريس.

توقيت مهم لمؤتمر المناخ بمصر

وسيكون الرئيس رامكالوان من بين رؤساء الدول والحكومات المشاركة في قمة شرم الشيخ، والتي تشمل حفل الافتتاح الرسمي، والموائد المستديرة، والفعاليات الجانبية رفيعة المستوى، وإلقاء البيانات الوطنية.

ويكتسب مؤتمر المناخ في مصر أهمية كبيرة كونه يأتي في وقت يعاني فيه العالم بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة من تداعيات وتأثيرات التغيرات المناخية.

توقعات إيجابية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وفقا للموقع، فإنه بناءً على نتائج وزخم الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في جلاسكو العام الماضي، من المتوقع أن تثبت الدول في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أنها في حقبة جديدة من التنفيذ من خلال تحويل التزاماتها بموجب اتفاق باريس إلى عمل فعلي على أرض الواقع.

محادثات ثنائية ذات صلة بسيشيل

وخلال مهمته في مصر، سيشارك رئيس سيشل أيضًا في عدد من الأحداث الجانبية الأخرى والمحادثات الثنائية ذات الصلة بسيشيل، حيث من المقرر أن يعود إلى البلاد في 13 نوفمبر 2022، وأثناء غيابه عن البلاد يتولى مهامه ومسؤولياته نائب رئيس الجمهورية أحمد عفيف.