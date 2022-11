عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يحضر مؤتمر المناخ في مصر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قبل قليل، أنّه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني للأطراف المعني بتغير المناخ «كوب 27» الذي ينعقد بمصر.

وتعقد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر حى 18 نوفمبر.

There is no long-term prosperity without action on climate change.



There is no energy security without investing in renewables.



That is why I will attend @COP27P next week: to deliver on Glasgow's legacy of building a secure and sustainable future.