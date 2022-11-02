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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يحضر مؤتمر المناخ في مصر

كتب:

محمد علي حسن
12:30 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
رئيس الوزراء البريطاني - ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني - ريشي سوناك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قبل قليل، أنّه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني للأطراف المعني بتغير المناخ «كوب 27» الذي ينعقد بمصر.

رئيس وزراء بريطانيا يحضر قمة المناخ

وتعقد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر حى 18 نوفمبر.

وغرّد سوناك عبر حسابه الرسمي على تويتر: «لا يوجد ازدهار طويل الأمد دون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، لا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لهذا سأحضر COP27P الأسبوع المقبل، تقديم إرث جلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام».

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