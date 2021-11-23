رئيس سيشل يهنئ السيسي على رئاسة الكوميسا: كل الدعم لكم

هنأ وافيل رامكالاوان رئيس سيشل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رئاسة مؤتمر الكوميسا، مؤكدًا: «سنقدم لكم الدعم الكامل في أنشطة الكوميسا».

وأضاف رئيس سيشل، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا بحضور الرئيس السيسي: «قمنا بأعمالنا كمقرر للكوميسا، وطموحنا للدمج الاقتصادي يعطينا القدرة على المشاركة بفعالية في الأسواق الأفريقية المليئة بالتكامل ونحاول عقد الشراكات في منطقة الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي في الأسواق».

طموحنا للدمج الاقتصادي يعطينا قدرة المشاركة بفعالية بالأسواق الأفريقية

وتابع «رامكالاوان»: «الكوميسا تعطينا هذه الفرص لتعزيز الشراكات الاقتصادية وهذا يأتي من خلال التعاون وزيادة فرص هذه الشراكات، وهذا أمر مهم للغاية وبخاصة للدول الصغيرة مثل سيشل لأنها تعزز اقتصادها».

وأشار إلى أن بلاده صدّقت على الاتفاق الخاص بالتجارة الحرة من يونيو هذا العام، وهو ما سيساعدها على فتح آفاق جديدة لتعزيز منتجاتها وتقديمها بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها السمكية للأسواق الأوروبية في ظل العمل على تحسين الآليات المنظمة لتصدير الأسماك في القارة للمساعدة على تحويل الأحلام إلى واقع.

صدّقنا على اتفاق التجارة الحرة يونيو 2021

وأكّد رئيس سيشل، أنَّ بلاده تركز على تحقيق التقدم من خلال الدمج والسلام والحوكمة وتحقيق السلام بين الجنسين، موضحًا أنَّ بلاده تولي أهمية لترسيخ العلاقات بين الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة.