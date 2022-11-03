بالأسماء.. تشكيل اتحاد طالبات منطقة كفر الشيخ الأزهرية

أجرى مكتب التربية الاجتماعية للفتيات، بإدارة رعاية طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات على مستوى المنطقة، من خلال استدعاء الأمينة، والأمينة المساعدة بالمعاهد الثانوية للفتيات، وتوزيع الترشيحات على المناصب، وإجراء التصويت عليها لمعرفة الفائزة بالأغلبية من قبل باقي الزميلات الحاضرات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وأُجريت الانتخابات بمدرج ديوان المنطقة صباح اليوم، تحت إشراف وحضور حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية طلاب المنطقة، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وأميمة حسن، موجه عام التربية الاجتماعية، وإنعام علي، أمين سر اتحاد الطالبات بالمنطقة، وذلك وسط تواجد معظم الأخصائيات الاجتماعيين بمعاهد ثانوي فتيات المنطقة.

الفائزة بمقعد أمينة الاتحاد

وأسفرت نتائج التصويت على مقعد أمينة اتحاد طلاب المنطقة عن فوز الطالبة رحمة رجب محمد فايد، بمعهد فتيات المرابعين الثانوي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، فيما فازت بمنصب الأمينة المساعدة الطالبة مريم عبد الوهاب صالح، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي.

الفائزات بمقاعد المُقررات

كما أُعلنت نتائج التصويت للفائزين على مقعد المقررات، حيث فازت بمقعد المقرر الثقافي الطالبة نورا علي سعد، بمعهد فتيات النوايجة، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، وبمقعد المقرر الفني فازت الطالبة أروى عادل حسن الدهراوي، بمعهد فتيات النوايجة الثانوي، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، وحصدت منصب مقرر اللجنة العلمية الطالبة هبة الله جمال رمضان مصطفي، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي.

كما فازت بمنصب المقرر الرياضي الطالبة سامية عبد النبي محمد، بمعهد فتيات بيلا الثانوي، بينما فازت بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية الطالبة روضة عبد الجيد اليماني، بمعهد فتيات مصطفي طلخان الثانوي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.