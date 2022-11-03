مصادر بـ«التموين»: لا نية لتقليص حصة المواطن من رغيف الخبز

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه لا نية لتقليص حصة المواطن من عدد الأرغفة المستحقة له من الخبز البلدي الذي يصرف له يوميا، بعدد 5 أرغفة بإجمالي 150 رغيفا طوال الشهر، منوهة إلى أن حصة بطاقة التموين من العيش ستظل كما هي من عدد الأرغفة دون انتقاص.

سعر رغيف الخبز البلدي

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنه لا يوجد أي نية أيضا في الوقت الحالي لرفع سعر رغيف الخبز البلدي، الذي تطرحه وزارة التموين في المخابز البلدية بسعر 5 قروش لأصحاب بطاقات التموين، موضحة أن الوزارة تتحمل فارق تكلفة الخبز رغم أن تكلفة إنتاج الرغيف تصل حاليا إلى 85 قرشا، أي أن الدولة تتحمل 80 قرشا في كل رغيف يتم إنتاجه ويتحمل المواطن 5 قروش فقط.

إنتاج رغيف الخبز يوميا

وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المخابز البلدية يوميا عدد 270 مليون رغيف يوميا لسد حاجة المواطنين على البطاقات التموينية والبالغ عددهم 72 مليون مواطن مدرجا على 23 مليون بطاقة تموين على منظومة الدعم.

سلع تموينية بفارق نقاط الخبز

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تعطي المواطن 10 قروش على كل رغيف يتم تركه على بطاقة التموين من حصتها من عدد الأرغفة المستحقة لها، إذ يندرج في بونات صرف الخبز عدد نقاط الخبز المتروكة والتي يتم صرفها للأسرة من منافذ البقالين في صورة سلع تموينية تحت اسم «فارق نقاط الخبز».

وتتيح وزارة التموين صرف نقاط الخبز مع بداية كل شهر جديد، ليتم صرف السلع المستحقة عن ترشيد استهلاك الخبز، وذلك بالتوازي مع صرف السلع التموينية الشهرية من منافذ البقالين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.