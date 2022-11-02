«التموين»: ضخ سلع مدعمة بـ 3 مليارات جنيه شهريا لصرف حصص البطاقات

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها تضخ سلعا تموينية لمنافذ البقالين بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا لصرف حصص السلع على بطاقات التموين، لـ 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن من الدعم السلعي.

قيمة سلع الدعم الاستثنائي من الحكومة

وأوضحت وزارة التموين، في بيان لها، أن ضخ سلع الدعم الاستثنائي الذي يصرف شهريًا للأسر المستحقة بقيمة من 100 إلى 300 جنيه، يتكلف 833 مليون جنيه شهريًا لصالح الفئات الأولى بالرعاية والبالغ عددهم 36.5 مليون مواطن لمدة 10 أشهر، حيث بدأ صرف الدعم في شهر سبتمبر الماضي ويستمر صرفه 30 يونيه 2023.

أسعار السلع التموينية

وأوضحت «التموين»، أن منافذ البقالين على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني و7500 منفذ مشروع جمعيتي، تقوم بصرف سلع الدعم الاستثنائي بنفس أسعار السلع التموينية المستحقة شهريًا على بطاقة التموين، من بين 31 سلعة مدرجة على قائمة السلع، وأسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.