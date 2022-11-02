عاجل.. وزير التموين: تثبيت أسعار السلع على البطاقات حتى نهاية ديسمبر

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تثبيت أسعار السلع على البطاقات التموينية حتى آخر شهر ديسمبر المقبل هذا العام.

تثبيت أسعار السلع التموينية

وأضاف وزير التموين، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنّ الدولة تعمل على تثبيت أسعار السلع والخدمات التي توفرها الدولة للمواطن مثل بطاقة التموين ورغيف الخبز.

تكلفة رغيف الخبز

ولفت إلى أنّ الدولة تستخدم 8.5 مليون طن قمح سنويا، منها 4.5 مليون طن مستورد، و4 مليون طن محلي، مشيرا إلى أنّ الزيادة في سعر الصرف، أثرت في تكلفة الخبز، وأصبح سعر الرغيف 85 قرشا، وكانت الموازنة الخاصة به 65 قرشا، والدولة تتحمل تلك الزيادة، ليظل سعره 5 قروش.

وأوضح أنّ الدولة تنتج من 250 إلى 270 مليون رغيف في اليوم، رغم زيادة تكلفة الطن، حيث تتحمل الدولة 20 مليار جنيه إضافية في دعم الخبز، بإجمالي دعم قدره 71 مليار جنيه.

وأشار إلى أنّ تكلفة زجاجة الزيت على الأقل 32 جنيها، وتكلفة السكر والمكرونة وغيرها زادت، وتدخلت الوزارة لتوفير المكرونة في الأسواق، ودعم المخابز السياحية، وأصبحنا نمدهم بالقمح حتى 11 نوفمبر، ولو هناك احتياج سنواصل مدهم بالقمح.