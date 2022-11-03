الأسعار الاسترشادية للخضروات بمحافظة السويس.. تبدأ من 3 جنيهات للبصل

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة السويس، الأسعار الاسترشادية للخضروات في سوق الأنصاري الرئيسي، والذى يعد أكبر أسواق المحافظة تداولا للخضار والفاكهة والمواد الغذائية المختلفة.

وقال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إنّ هناك تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بعمل أسعار استرشادية على أرض الواقع لمختلف السلع؛ وذلك لمنع أي تجاوز من قبل التجار، موضحاً أنّ تلك الأسعار يتم تحديدها وقفاً للتداول بالسوق.

أسعار الخضروات تبدأ من 3 جنيهات لـ20 جنيهًا

وتضمنت الأسعار الاسترشادية الصادرة عن الغرفة التجارية بمحافظة السويس، أسعار الكيلو من مختلف الخضروات على النحو التالي:

الملوخية من 6 :9 جنيهات حسب الجودة

الجزر من 7 :11 جنيهًا حسب الجودة والحجم

الطماطم من 5 :10 جنيهات

البصل من 3 :5 جنيهات

الليمون من 10 :17 جنيهًا.

الباذنجان من 6 :10 جنيهات.

الفلفل من 10 :15 جنيهًا.

الكوسة من 9 :12 جنيهًا.

البامية من 21 :28 جنيهًا.

الخيار من 7 :10 جنيهات.

الفاصوليا من 16 :20 جنيهًا.