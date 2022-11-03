أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 3-11-2022

تناول الخضروات يقي الإنسان من الإصابة بالبرد والإنفلونزا، حيث تمد الجسم بالعديد من المعادن التي يحتاجها للحفاظ على الصحة العامة، وتقوية المناعة للوقاية من الأمراض.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية المختلفة، وفق جولة أجرتها صباحا بشكل يومي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا.

سجل سعر الكرنب والقرنبيط 10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا.

وأيضا سجل سعر كيلو االبصل الأحمر 6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البصل الأبيض بين 7 و8 جنيهات

تراوح سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيها.

اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي بين 6 و7 جنيهات.

سعر كيلو الطماطم

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

وسجل سعر كابوتشا الحبة الواحدة سعر 11 جنيها.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 12 حتى 20 جنيها.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الثوم بين 15حتى 18 جنيها.