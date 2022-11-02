الغرفة التجارية: تنظيم معرضين للسلع في القليوبية لمواجهة جشع التجار

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، تجهيز معرضين لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.

رفع المعاناة عن كاهل المواطن في القليوبية

وأوضح «الفيومي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المعارض يتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضًا في شبرا الخيمة، بكافة السلع الغذائية، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، لافتا إلى افتتاح تلك المعارض سوفتكون جاهزة بكافة السلع بأسعار مخفضة.

توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، بحثا توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية، افتتح في وقت سابق، معارض «أهلا بالمدارس»، بمدينة شبرا الخيمة وأيضا بمدينة بنها، في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.