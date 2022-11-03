مصر ترحب باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيجراي

رحب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم، باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوقيع عليه في جنوب أفريقيا أمس، بين حكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة، وجبهة تحرير التيجراي، بعد محادثات سلام دامت لنحو 10 أيام.

مصر: نتمنى السلام الدائم لإثيوبيا

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص أمنيات مصر بأن يسهم الاتفاق في إحلال السلام الدائم بـ إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة لحكومة وشعب اثيوبيا الشقيق لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، وتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعي.

وأكد السفير أبوزيد، أنّ إحلال السلام في إثيوبيا يُعد أملا ومطلبا لجميع شعوب القارة الأفريقية، نظرا لأهمية ذلك في تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار في القارة، وفي منطقة شرق أفريقيا على وجه الخصوص.

القاهرة تقدّر جهود الاتحاد الأفريقي

ومن ناحية أخرى، نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية، شكر وتقدير مصر للجهود التي بذلها الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، رئيس نيجيريا السابق، أولوسيجين أوباسانجو، وأعضاء فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى لـ عملية السلام الإثيوبية، وأعضاء فريق الحكماء التابع للاتحاد الافريقي، على ما بذلوه من جهد في سبيل التوصل للاتفاق. كما وجّه الشكر لرئيس دولة جنوب افريقيا وحكومة بلاده على استضافتهم لهذه المحادثات.