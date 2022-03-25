عاجل .. جبهة تيجراي تعلن وقف إطلاق النار بإثيوبيا بعد 17 شهرا من الحرب

أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير تيجراي في إثيوبيا، اليوم الخميس، أنها اتفقت مع الحكومة على وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، ويأتي قرار وقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من 17 شهرا على الحرب في إثيوبيا والتي بدأت في نوفمبر 2020.

ظروف إنسانية صعبة في تيجراي

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، مساء أمس الخميس، عن هدنة تبدأ فورا للسماح بدخول المساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي، وكان هناك حديث حول أوضاع إنسانية صعبة في منطقة تيجراي التي تشهد الحرب، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بارتكاب انتهاكات إنسانية، بينما تواصلت الانتقادات الدولية لهما.