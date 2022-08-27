الأمم المتحدة تدين فصف الجيش الإثيوبي روضة أطفال في تيجراي

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، اليوم، غارة جوية استهدفت روضة أطفال في منطقة تيجراي الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، وهي الواقعة التي حدثت مع إعلان الجيش الإثيوبي تنفيذ عدة غارات قال إنه استهدف بها مواقع عسكرية لجيش تحرير تيجراي.

وجاء هجوم مساء أمس في ميكيلي عاصمة تيجراي بعد أيام من اندلاع القتال على الحدود الجنوبية للمنطقة بين القوات الحكومية وجيش تحرير التيجراي منهيا هدنة استمرت خمسة أشهر، وفق ما نقل موقع «فويس أوف أمريكا».

المديرة التنفيذية لليونيسف: الغارة الجوية استهدفت روضة أطفال

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، على «تويتر»: «تدين اليونيسف بشدة الغارة الجوية التي استهدفت روضة أطفال، مما أسفر عن مقتل عديد من الأطفال، وإصابة آخرين».

وقالت جبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي تسيطر على المنطقة الشمالية إن الغارة الجوية دمرت روضة أطفال وضربت منطقة سكنية مدنية، وهو ما نفته الحكومة، وفي المقابل، كانت أديس أبابا أعلنت أنها استهدفت مواقع عسكرية فقط واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بارتكاب مقتل مدنيين.

شبكة تيجراي تي في: عدد القتلى وصل إلى 7

وصرح كيبروم جيبريسيلاسي، كبير المديرين السريريين في مستشفى آيدر في ميكيلي، لوكالة فرانس برس أن أربعة أشخاص قتلوا في الغارة، بينهم طفلان، وقال إن تسعة آخرين يتلقون العلاج من إصابات.

وذكرت شبكة «تيجراي تي في»، أن عدد القتلى وصل إلى سبعة وبثت لقطات لمعدات ملعب مشوهة في مكان الهجوم على ما يبدو.

الأطفال يدفعون الثمن الأغلى للحرب في إثيوبيا

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن الحرب في إثيوبيا التي استمرت 21 شهرًا في شمال إثيوبيا، جعلت الأطفال يدفعون الثمن الأغلى، وذكرت أنه على مدى عامين تقريبا، عانى الأطفال وأسرهم في المنطقة من معاناة هذا الصراع، مشددة على أن هذا الصراع يجب أن يتوقف.