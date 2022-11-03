نقيب الأشراف في مؤتمر حاشد بالأقصر: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي

أكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن جموع الشعب المصري تقف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالبلاد مشيرًا إلى أن بلادنا ستظل أرض الأمن والأمان والاستقرار، ولن يسمح المصريون بزعزعته مهما كانت الظروف.

مؤتمر جماهيري بالأقصر لدعم السيسي

وقال نقيب الأشراف، في مؤتمر جماهيري حاشد بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر أمس، موجهًا رسالة إلى السيسي: «سر على بركة الله، الله يرعاك، فأبناء هذا الوطن يقفون خلفك صفا واحدا في ترابط، نحن آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقدم أرواحنا فداءً لمصر، ومستعدون للدفاع عن وطننا، ولن نسمح لأي كيان أن يهدد أمن واستقرار الوطن».

نقيب الأشراف: السيسي محب لوطنه وشعبه

أضاف نقيب الأشراف: «التقيتُ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، وأُشهد الله أنه هدية لهذا البلد، فهو محب لوطنه وشعبه، أوجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة، وجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن».

وتابع نقيب الأشراف: «مصر بلد الأمن والأمان، وحينما جاءت إليها عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها، واستقبلها حاكم مصر في هذا الوقت، قالت أكرمكم الله كما أكرمتمونا وحفظكم كما حفظتمونا، وأمنكم كما أمنتمونا».

نقيب الأشراف يؤيد الإصلاح الاقتصادي

وأعلن نقيب الأشراف، تأييده الكامل لخطوات الإصلاح الاقتصادي وقرارات الحماية الاجتماعية التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه، والتي تعكس حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين، وانحيازه للمواطن البسيط.

وشدد الشريف على نقابة الأشراف وجميع منتسبيها تقف جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي، ومواجهة التحديات التي كان لها الرئيس منذ اللحظة الأولى، والتي حمل فيها على عاتقه مسؤولية قيادة هذا الوطن، فهو خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، ولذلك يجب علينا الالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية.

نقيب الأشراف: الإنجازات الحالية دليل على التنمية الحقيقية

وأشار إلى أن ما نراه حاليا من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعلنا جميعا نقف صفاً واحداً والالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، فمصر كانت ولا زالت وستظل بإذن الله أرض السلام والمحبة.

وأضاف أن الجهود التي يُبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والافتتاحات التي تتم يوما بعد الآخر تؤكد حرص الرئيس على إحداث تنمية حقيقية على أرض الوطن، وتُعد أبلغ رد على المشككين في الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية، والتي أعادت لمصر مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وكان آخرها افتتاح الرئيس للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الإثنين الماضي بالمقطم.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تقام على أرض مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه هي إحدى أدوات استقرار وأمن الوطن وتعد سبيلا إلى تحقيق التقدم والرخاء، وساهمت في دفع عجلة التنمية وتوفير الكثير من فرص العمل ووضعت مصر على المسار الصحيح في شتى المجالات.

مؤتمر المناخ العالمي

وواصل الشريف: «تتجه أنظار العالم في السابع من نوفمبر الجاري إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تنعقد قمة المناخ بحضور ما يقرب من 197 دولة، وهي خير دليل على المكانة المميزة التي وصلت إليها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيضع الخبراء المشاركون في المؤتمر رؤيتهم من على أرض مصر للحفاظ على الكرة الأرضية من الآثار السلبية، أؤكد على وقوفنا الكامل صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التقدم والرقي».

حضر المؤتمر، الدكتور خليفة إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، والأنبا أرمانيوس فريد كاهن كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، والكاتب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، ووائل زكريا عضو مجلس الشيوخ، والبرلماني أحمد إدريس عضو مجلس النواب، وجمع كبير من رجال وسيدات وشباب وشيوخ محافظة الأقصر.