نقيب الاجتماعيين: المشروعات القومية نقلة اجتماعية غير مسبوقة

قال عبدالحميد زين، نقيب الاجتماعيين، إن القيادة السياسية تؤمن بأنه لن يبنى مصر إلا المصريون، مؤكداً أن النقابيين جزء أصيل من المجتمع المصرى، وهم الاستشاريون الذين يعملون بكل مؤسسات الدولة، مضيفاً: «أخذنا على عاتقنا وتعاهدنا، للوطن وللقيادة السياسية، بأن نكون جنوداً مخلصين فى الاستشارات، وأمناء فى كل مشكلة تعرض علينا، وأن نبحث عن المشكلات لنقدم حلولاً لها».

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الذى نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى، بحضور أعضاء النقابات المهنية: «نقر ونعترف بأننا رأينا كم التحولات والتغيرات التى حدثت فى المجتمع، ونفتخر الآن، ونقول ذلك بأعلى صوت، ونتبنى ونطالب بكل ما يئن منه النقابيون، ونقول مشاكلنا، ونتدارس فيما بيننا، لأننا نرغب أن نصل فى النهاية إلى الحلول الجيدة التى تنير لنا الطريق».

وتابع: «نحن كاجتماعيين نحاول دراسة البعد الاجتماعى للتنمية فى مصر، والمشروعات القومية، ونأمل فى الحوار الوطنى أن يصنع ويضع جزءاً من رؤيته للبعد الاجتماعى والثقافى للمشروعات المطروحة، فالمشروعات القومية تسببت فى نقلة اجتماعية غير مسبوقة».

وأعلن نقيب الاجتماعيين عن رغبة كل النقابيين، خاصة الاجتماعيين، فى تغيير التشريعات التى تحكم النقابات المهنية، وقال: «مضى عليها سنوات طوال، ونرغب فى تشريعات تعاصر هذا الزمن، وتساعد المجتمع وتحميه، ونحن نرغب فى تشريعات مزاولة مهن، وهذه التشريعات تحمى المجتمع من الممارسات الخاطئة».

واختتم حديثه قائلاً: «بكل فخر، كمصرى ونقابى، ونقيب للمهن الاجتماعية، أشكر القيادة السياسية على تسهيل كل مهامنا، وتسهيل هذا اللقاء، ونعاهد ونتعهد للوطن بأننا سنكون جنوداً لآخر لحظة وراء الاستقرار، وتحيا مصر».