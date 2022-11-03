إصابة شخصين في تصادم دارجة نارية بشجرة على طريق الحامول بكفر الشيخ

أصيب شخصان في مركز الحامول إثر تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها بشجرة على طريق الحامول في محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارتا إسعاف المصابيّن إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم دراجة نارية بشجرة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة، إثر اصطدام دراجة نارية بشجرة على طريق الحامول، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من «م . ن»، 28 عاما، و«ر . ب»، 24 عاما، والاثنين من مركز الحامول، حيثتم نقلهما للمستشفي وأصيبا بجروح متفرقة بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.