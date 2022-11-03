«محروس» احترف الإنشاد الديني من صغره: نفسي أمثل مصر في مسابقة الشارقة

بدء محروس محمد ابن محافظة الإسكندرية رحلته مع الإنشاد الدينى ومدح النبي محمد في الطفولة كموهبة، انتقلت مع الوقت إلى الحفلات، معلنًا عن حلمه بالفوز في مسابقة الشارقة للإنشاد الدينى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الإنشاد منذ الطفولة

يحكي الشاب صاحب الـ21 عاما، لرحلته مع الإنشاد الديني:« بدأت الإنشاد الدني وتلاوة القرآن الكريم منذ الطفولة، كنت أشارك أصدقائى أفراحهم، وكان يشعر الجميع السعادة، وهم يرددون معي الأغاني فى حب رسول الله».

ويضيف خلال حديثه لـ«الوطن»: «نال صوت إعجاب الكثيرين، وبدأو يطلبونى، لا اهتم بالمال قدر اهتمامى بنشر الإنشاد الدينى، ثم سجلت بعدها فيديوهات للقرٱن والانشاد على صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك».

مدرسة الإنشاد بالأزهر

ويتابع «محروس»: «اثقلت موهبة الإنشاد بدخولي مدرسة الأزهر للإنشاد الديني، وتتلمذت على يد الشيخ محمود التهامى وتخرجت فيها»، لافتًا إلى أن الإنشاد الديني ومدح الرسول من ألوان الفن التى يعشقها المصريين، وأصبح له منافسات محلية ودولية.

رفع علم مصر

حلم يتمنى الشاب العشريني تحقيقه، وهو تمثيل مصر في مسابقة منشد الشارقة في دولة الإمارات، وتسجيل فوز جديد سبق وأن حققه غيره من المصريين: «مصر فازت فيها آخر عامين بالمركز الأول من خلال المنشدان محمد طارق ومحمود هلال، أتمنى الفوز بالمركز الأول هذا العام، ورفع علم مصر عاليًا».