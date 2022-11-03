جامعتا الإسكندرية وبوردو الفرنسية تناقشان إنشاء درجات ماجستير مشتركة

استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفد جامعة بوردو الفرنسية، برئاسة الدكتور جون فرنسوا بريسون العميد الفخري لكلية القانون والعلوم السياسية ومدير ماجستير قانون التبادل الأورومتوسطي بجامعة بوردو، لبحث سبل التعاون العلمي والأكاديمى بين الجامعتين وذلك بمقر الجامعة بالشاطبي.

وحضر اللقاء الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ومسؤولو مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وأعضاء المكتب الأورومتوسطي بإدارة العلاقات الدولية بجامعة بوردو.

بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمى بين الجامعتين

وأشار الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة، أن اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين، خاصة في مجال إنشاء درجة ماجستير مشتركة في إطار قانون التبادل الأورومتوسطي، ووضع تصورات لمشاريع تعاون مشتركة بين العيادات القانونية بالجامعتين.

إعداد لقاءات مستقبلية لتطوير العلاقات

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، فإن اللقاء استعرض مجالات التعاون بين الجانبين، وإمكانية إعداد لقاءات مستقبلية من أجل تطوير هذه العلاقات.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على إطلاق عدد من درجات الماجستير المشتركة مع الجامعات الأجنبية.