حملات أمنية على المصانع غير المرخصة في الجيزة والقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية.

ضبط 42 طن أعلاف

وأسفرت الجهود في مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط مخزن عشوائي لتخزين والإتجار في الأعلاف الحيوانية والداجنة دون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 42 طنًا من المنتجات النهائية للأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة والمعدة للتداول دون بيانات.

وفي مجال حماية البيئة والمواد الغذائية، تم ضبط مصنع عشوائي لإنتاج وتعبئة المخللات دون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 52,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخللات مصنعة مجهولة المصدر ودون بيانات.

3 مصانع عشوائية دون ترخيص

كما ضبطت الحملات 3 مصانع عشوائية دون ترخيص وآخر لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بنطاق مديرية أمن الجيزة، بمضبوطات بلغت 20,5 طن و38500 قطعة مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر ودون فواتير شراء، ومعدة للتداول دون موافقات بيئية ومخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية.

وفي مجال الصحة العامة، ضبطت الحملات 3 مصانع دون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية، بمضبوطات بلغت 24,5 طن مواد خام من خرز بلاستيك، بولى إيثلين، بوروبلين، و125000 عبوة منتج نهائي بلاستيكية مجهولة المصدر، و1500 منتج نهائي لحصيرة بلاستيك مختلف الأحجام و9 أطنان منتج نهائي لقطع صابون مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية، معدة للتداول وبعض الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع مجهولة المصدر ودون بيانات

كما ضبطت الحملات مصنعين دون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، بمضبوطات بلغت 55 طن مواد كيماوية دون بيانات ومجهولة المصدر و28,5 طن مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مجهولة المصدر ودون بيانات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية.