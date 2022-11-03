مدبولي يشكر السيسي على رعاية مبادرة المشروعات الخضراء

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لموافقته على رعاية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أنّ مصر ستستضيف قمة المناخ COP27 في فترة بالغة الدقة والاستثنائية، في ظروف لم يمر العالم بها كله على مدار عقود سابقة.

الحد من تغير المناخ

وتابع أنّ قمة المناخ ستعقد بداية الأسبوع المقبل، ولديها عنوان مهم جدا، وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات التي قد تسهم في الحد من التغيرات المناخية.