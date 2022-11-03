مدبولي يكرّم سفراء المحافظات للمشروعات الفائزة ضمن المبادرة الخضراء

كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سفراء المحافظات للمشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

تكريم المشروعات الفائزة في المحافظات

وتسلّم تكريم محافظة القاهرة، محمد إبراهيم عبدالعزيز، وتكريم محافظة الجيزة، لـ دنيا إبراهيم السعيد، وتكريم محافظة الإسكندرية، لـ الدكتور أيمن الجمل، وتسلّم إياد إسلام الإمام، التكريم عن محافظة أسوان، وتسلم حسام بيومي علي حمدان، التكريم عن محافظة أسيوط.

وكذلك تسلم التكريم عن محافظة البحيرة سيف الدين محمد سلامة، وتسلم التكريم عن محافظة بني سويف الدكتور عطوة أحمد عطوة عطية، وتسلم التكريم عن محافظة الدقهلية الدكتور هشام محمد عمر شريف، وتسلم التكريم عن دمياط دعاء ممدوح علي رزق، وتسلم التكريم عن الفيوم الدكتورة مروة أحمد محمد عبدالحليم.

كما تسلم التكريم عن محافظة الغربية نهى محمد، وتسلم التكريم عن محافظة الإسماعيلية سعيد موسى إبراهيم موسى عبادة، و وتسلم التكريم عن محافظة كفر الشيخ مدحت محمود السيد يونس، وتسلم التكريم عن محافظة الأقصر محمد زكريا الأمير.

بينما تسلم التكريم عن محافظة مطروح، الدكتور هاني عبدالله الكاتب، وتسلم التكريم عن محافظة المنيا مصطفى محمود إسماعيل أحمد، وتسلم التكريم عن محافظة المنوفية المحاسب هشام عبدالحليم، وتسلم التكريم عن محافظة الوادي الجديد محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش.

وتسلم التكريم عن محافظة شمال سيناء ريم علي أحمد يعقوب، وتسلم التكريم عن محافظة بورسعيد المهندسة أمل حامد محمد عبدالسلام، وتسلم التكريم عن محافظة القليوبية المهندسة منال زين العابدين، وتسلم التكريم عن محافظة قنا الدكتور وليد عبدالرحيم، وتسلم التكريم عن محافظة البحر الأحمر اللواء شريف أحمد صالح.

كما تسلم التكريم عن محافظة الشرقية مصطفى عبدالرحمن مصطفى، وتسلم التكريم عن محافظة سوهاج المهندس أشرف مشرف، وتسلم التكريم عن محافظة جنوب سيناء اللواء خالد متولي، وتسلم التكريم عن محافظة السويس أمير رفعت ثابت.