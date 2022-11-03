مدبولي يشهد فيلما تسجيليا عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية الخضراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا عن بعض المشروعات الفائزة، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تعكس توطين التنمية وفرص العمل والاستثمار في المحافظات، والالتزام بالمعايير العالمية في التوافق مع البيئة والتحول الرقمي.

تأهل 162 مشروعات للمرحلة النهائية

وأوضح الفيلم التسجيلي، أنّ المسابقة شهدت مشاركة قوية لأكثر من 6 آلاف مشروع من محافظات الجمهورية، تأهل منها 162 مشروعا للمرحلة النهائية، حيث تأهل أفضل 18 مشروعا للمراكز الـ3 الأولى من كل فئة بفئات المبادرة، تمثل مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.