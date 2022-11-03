«القرية الزراعية» يفوز بالمركز الثاني بين المشروعات المتوسطة الخضراء

فاز مشروع القرية الزراعية المستدامة، من محافظة الوادي الجديد، لـ محمد عبد العزيز محمد الدمرداش، بالمركز الثاني في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من فئة المشروعات المتوسطة.

COP27 في شرم الشيخ

تأتي المبادرة في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

ويُعرض المشروع ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بعد أيام قليلة.