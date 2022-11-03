افتتاح معمل ترميم النحت المعماري في كلية الفنون التطبيقية ببنها «صور»

افتتح الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، معمل الترميم الخاص بقسم النحت والتشكيل المعماري، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

أجهزة فحص وتحليل

وقالت الدكتورة سارة عبد ربه رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم، إن المعمل يعد من المعامل المتميزة والجديدة في كلية الفنون التطبيقية، لوجود العديد من أجهزة الفحص والتحليل لخامة الأثر، كما يضم المعمل جهاز تنظيف باستخدام الذبذبات الناتجة عن الموجات فوق الصوتية، وجهاز طرد مركزي، وأجهزة لاستخلاص الزيوت الطبيعية وأجهزة تقطير وأنواع متعدد ومتطوره من الميكروسكوبات لفحص العينات الاثرية وترمومترات لقياس درجات الحرارة والرطوبة.

وأضافت رئيس القسم، بأن الطلاب يقومون بدراسة الجزء التطبيقي من المواد التدريسية بالقسم بداخل معمل الترميم المتميز الخاص بقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم، كما يتم تدريس الجانب العملي من الدبلومة المهنية لترميم النحت المعماري.

مناطق أثرية في القليوبية

ولفتت «عبد ربه» إلى أن وجود معمل للترميم به أحدث أجهزة الفحص والتحليل بمحافظة القليوبية كان مهما جدا، لوجود العديد من المواقع الأثرية المهمة بالمنطقة، لافتة إلى أن معمل الترميم يعد إضافة متميزة ليس فقط لكلية الفنون التطبيقية وجامعة بنها، وانما لمنطقة القليوبية بأكملها والمناطق المحيطة.