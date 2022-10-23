رئيس جامعة بنها السابق: يجب استثمار امكانياتنا في المراكز البحثية الاقتصادية

قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها السابق، إنّ هناك فجوة بين الجهود المبذولة وما نتوقعه من رضا عام من المواطنين، وهي رسالة وصلت إلى الجميع، وسببها عدم فعالية الأدوات السياسية ولدينا من الأدوات أعضاء مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية السابقة، بما يؤكد أننا بحاجة لتفعيل دور تلك الأدوات في نقل ما يحدث للمواطن، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية تدعو لحشد مواطن القوة الذاتية واستغلال إمكانياتنا ومنها الجامعات المصرية.

الجامعات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية

وأوضح «شمس الدين» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن الجهود المبذولة في إطلاق الجامعات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في الفترة الأخيرة جعل هناك منافسة وشراكات دولية، ستظهر آثارها قريبا بعد زيادة الإتاحة والجودة التعليمية، لافتا إلى أن هناك مساحة لدور أكبر فعالية للجامعات والمؤسسات البحثية في الاقتصاد، ولدينا طاقات كامنة ومقدرات وثروات بشرية بحاجة لآلية للعمل على استثمارها بشكل أكبر.

مشروعات مصر الزراعية

وأشار رئيس جامعة بنها السابق، إلى أن مصر لديها 27 جامعة حكومية في مختلف محافظات مصر بالإضافة للجامعات الخاصة والأهلية، وجميعها لديها قدرات في مختلف المجالات، وفي قطاع الزراعة لدينا مشروعين الواحد ونص مليون فدان «الريف المصري»، ومستقبل مصر الـ2.2 مليون فدان، ونتائجهما ظهرت للمجتمع، وطبقا لتصريحات وزير الزراعة لدينا 1.4 مليون فدان مساحات أقل من فدان وإنتاجيتهم ضعيفة ومنتشرين في محافظات مصر، ومن المؤكد أن هناك قدرات تمكنا من زيادة إنتاجيه تلك المساحة باستخدام أحدث الأساليب العلمية.