رئيس جامعة بنها يتفقد المعامل الطلابية: مجهزة وفقا لأحدث المواصفات الفنية

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بجامعة بنها الأهلية الجديدة بمدينة العبور يرافقه الدكتور سليمان مصطفى، المشرف الأكاديمي على جامعة بنها الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبدالعظيم المشرف على برامج كلية الطب، والدكتور محمد سعيد المشرف على برامج كلية الهندسة، والدكتورة دعاء عقل المشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، والدكتور أحمد طه المشرف على برامج كلية علوم الحاسب، والدكتور عوض الله سليمان القائم بعمل أمين عام الجامعة الأهلية.

المعامل الطلابية بجامعة بنها الأهلية

وتفقد رئيس جامعة بنها خلال جولته، المعامل الطلابية بالجامعة التي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية ومعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما التقى الطلاب داخل القاعات الدراسية والمحاضرات لتهنئتهم ببدء الدراسة فى الجامعة الأهلية الجديدة.

تطوير التعليم الجامعي

وأكد الدكتور جمال سوسة أن الدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم الجامعي وإعطاء الفرصة الأكبر إلى أبنائنا الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة من خلال الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة.

في سياق آخر، جاءت جامعة بنها ضمن الفئة 401 – 500 في مجال الهندسة ضمن 1306 جامعات عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالمركز الثالث بالمشاركة مع عدد من الجامعات الأخرى من ضمن 25 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف، كما جاءت ضمن الفئة 501 - 600 في مجال علوم الحياة ضمن 1017 جامعة عالمية.