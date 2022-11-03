ميدو ينتقد مدرب الزمالك: بيعمل حاجات أول مرة أشوفها في الملاعب

أعرب أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن قلقه من طريقة لعب الفريثقالأبيض، التي اعتمد عليها البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، أمام إنبي، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين أمس.

وغرّد ميدو، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «نتيجة امبارح مش قلقاني على الزمالك، اللي قالقني فعلا إنّ فيريرا بيعمل حاجات في الكورة من أول الموسم، غريبة جدا، أول مرة أشوفها أو أسمع عنها في الكورة بصراحة، ده اللي قالقني».

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