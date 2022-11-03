شوبير: حراس مرمى الزمالك خارج حسابات فيتوريا في معسكر نوفمبر

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أنّ قائمة المنتخب الوطني لخوض معسكر نوفمبر، المقرر الإعلان عنها اليوم، لن تضم حراس مرمى من الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سواء محمد عواد الحارس الأساسي للفريق الأبيض، أو الحارس الشاب محمد صبحي.

وقال شوبير، في برنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «قائمة المنتخب الوطني لمسعكر شهر نوفمبر، ما علمته أنّها ستضم 3 حراس مرمى فقط، هم: محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود جاد حارس المصري».

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