«مستقبل وطن» ينظم المرحلة الخامسة من مبادرة «هدية الرئيس»

نظم حزب «مستقبل وطن» المرحلة الخامسة من مبادرة «هدية الرئيس» الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز بمحافظات قنا والشرقية وسوهاج والمنيا والأقصر والفيوم والوادي الجديد وأسيوط.

وأكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تفعيل رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة.

مواطنون يشكرون الرئيس على مبادرة إحلال السيارات

وأعرب مواطنو محافظات قنا والشرقية وسوهاج والمنيا والأقصر والفيوم والوادي الجديد وأسيوط، عن تقديرهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال أحد المواطنين من قنا في فيديو «مستقبل وطن»: « نشكر السيد رئيس الجمهورية، إحنا جينا عشان نسلم العربيات القديمة وهنستلم الجديد والله ما دفعنا اي فلوس ولا حتى جديد»، فيما قال مواطن من الأقصر: « الله يباركلك يا ريس ومعاك في كل خطوة تخطيها».

المتقدمون لم يدفعوا أي جنيه خلال تسليم سياراتهم القديمة

فيما قال مواطن من مركز بني مزار في محافظة المنيا، في فيديو «مستقبل وطن»: «إحنا هنسلم العربية البيجو القديمة ونستلم مكانها عربية جديدة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليه لينا ويخليه لمصر وتحيا مصر».