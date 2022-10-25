«مستقبل وطن» يؤكد دعمه للرئيس: يبني مصر وأعاد الحياة لقطاعات الدولة

ثمن حزب مستقبل وطن كل ما جاء في تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الاقتصادي صباح اليوم.

واكد حزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، على الإنجازات التي تمت والإصلاح الاقتصادي بمصر منذ 2014 وحتى الآن والذي أعاد الحياة لكافة قطاعات الدولة الخدمية والاقتصادية وكذلك المشروعات القومية وعلى رأسها حياة كريمة، في قيادته الحكيمة للوطن.

كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

وقدم الحزب تحية على سياسـة المصارحة والمكاشفة التي عاهدناها دوما في الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي يدير فيها حواراً مع شعبه المحب له والواثق به.

واختتم الحزب بيانه، مؤكدا على دعمه الكامل والمستمر للقيادة سياسية في خطوات الإصلاح لصالح الوطن والمواطنين ويجدد العهد مع القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبذل كل الجهد والوقوف خلفه صفا واحدا في معركة بناء الوطن ونهضته والحفاظ عليه.