«مستقبل وطن» بأسيوط يطلق مبادرة لتوزيع بطاطين وسلع على الأولى بالرعاية

أطلق حزب مستقبل وطن في أسيوط، اليوم السبت، مبادرة «شتاء دافىء»، لتوزيع آلاف البطاطين وكراتين السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف أمانات ومراكز المحافظة.

مبادرة شتاء دافئ

وقالت أمانة الحزب في محافظة أسيوط، في بيان لها، إن سيارات النقل المحملة بالكراتين والبطاطين اصطفت بمحافظة أسيوط لتوزيع بطاطين المبادرة بقرى ونجوع مراكز وأقسام المحافظة، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرين، تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس ومواجهة الظروف الاقتصادية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأضاف الحزب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.