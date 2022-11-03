وزير التعليم يزور طالبة في المستشفى: أُصيبت بإعياء شديد

حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاطمئنان على حالة هنا أشرف محمد محمد شحاتة، الطالبة بمدرسة الجلاء الابتدائية بإدارة ههيا التعليمية، والتي أصيبت بحالة إعياء شديدة خلال اليوم الدراسي.

نقل الطالبة للمستشفى لإصابتها بإعياء شديد

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان، أنّه جرى نقلها إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين، وذلك بحضور محمد فؤاد الرشيدي، مدير المديرية، ومحمد رمضان، وكيل المديرية، وعدد من قيادات المحافظة وجامعة الزقازيق.