رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

وزير التعليم يزور طالبة في المستشفى: أُصيبت بإعياء شديد

كتب:

أميرة فكري
02:32 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاطمئنان على حالة هنا أشرف محمد محمد شحاتة، الطالبة بمدرسة الجلاء الابتدائية بإدارة ههيا التعليمية، والتي أصيبت بحالة إعياء شديدة خلال اليوم الدراسي.

نقل الطالبة للمستشفى لإصابتها بإعياء شديد 

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان، أنّه جرى نقلها إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين، وذلك بحضور محمد فؤاد الرشيدي، مدير المديرية، ومحمد رمضان، وكيل المديرية، وعدد من قيادات المحافظة وجامعة الزقازيق. 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس محافظة الشرقية 

وزير التعليم يناقش مع وفد هيئة «كامبريدج للامتحانات» زيادة أعداد مدارس النيل

وزير التعليم يصدر قرارا بترقية 3122 معلما بمختلف المحافظات

وزير التعليم يعتمد شروط امتحانات «أبناؤنا في الخارج»: التقديم مستمر لمدة شهر
بقلم أميرة فكري