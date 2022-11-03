وزير التعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس محافظة الشرقية 

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العملية التعليمية بمحافظة الشرقية، اليوم، حيث قام بزيارة مدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات، ومدرسة الناصرية الإعدادية بالزقازيق.

ورافق الوزير، خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، ومحمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد رمضان وكيل المديرية، وعدد من قيادات المحافظة وقيادات التعليم بالمحافظة.

الاطمئنان على سير العملية التعليمية

وحرص الوزير، خلال الجولة، على الاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمدارس.

وشهدت الجولة، مناقشة بين الوزير والطلاب وعدد من المعلمين داخل الفصول الدراسية، للتأكيد على ضرورة بذل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التدريسي داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع.

وعقب انتهاء الجولة، عقد الوزير اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية ومناقشة آليات تنفيذ عدد من القرارات خلال الفترة المقبلة، موجهًا بضرورة تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب وأولياء الأمور.

لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم

وأشار الوزير، إلى أنه لا تطوير للعملية التعليمية دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، مشددًا على أنه لن يترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلة.

جدير بالذكر أن مدرسة عمر شبل الرسمية لغات المشتركة تضم 50 فصل دراسي بالمراحل التعليمية المختلفة، بينما تضم مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة 44 فصًلا دراسيًا.