قناة القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على انتخابات الكونجرس المقبلة

سلطت فضائية القاهرة الإخبارية الضوء على انتخابات التجديد النصفي الخاصة بالكونجرس الأمريكي المقبلة، والتي تنطلق في الثامن من شهر نوفمبر الجاري.

وعرضت «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا حول تلك الانتخابات، والتي تشهد تجديد مقاعد مجلس النواب، وأكثر من ثلث مقاعد مجلس الشيوخ ونحو 30 حاكم ولاية.

وجاء في التقرير، أنّ تلك الانتخابات هي أول انتخابات فيدرالية بعد الهجوم على مبنى «كابيتول»، ولذلك سترسم نتائجها ملامح الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في ظل تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وأشار إلى أنّه على مدار الانتخابات النصفية الأمريكية الماضية كانت حظوظ الحزب الحاكم أقل، وفي هذه المرة يفصل بين الحزب الجمهوري وحصوله على الأغلبية في الانتخابات 6 مقاعد فقط في مجلس النواب، ومقعد وحيد في مجلس الشيوخ.

وأوضح، أن بعض الكتل التصويتية في الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في حسم نتيجة الانتخابات ومن بين تلك الكتل؛ الكتلة التصويتية للناخبين العرب، حيث يتوزع الأمريكيون العرب في عدة ولايات منها تكساس، وفلوريدا، وكاليفورنيا، وبنسلفانيا، بينما يعد التمركز الأكبر في ولاية ميتشجن.

ولفت إلى أنّ توجهات الناخب الأمريكي هذه الانتخابات تتحدد وفق لسياسة الديموقراطيين والجمهوريين من الأزمة الأوكرانية والأوضاع الاقتصادية والتضخم وقضايا الإجهاض والتغير المناخي.