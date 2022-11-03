رئيس لجنة تطوير المهنة بنقابة الصحفيين: افتتاح القاهرة الإخبارية كان مشرفا

قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن افتتاح قناة القاهرة الإخبارية، كان مشرفًا وجاء على قدر كبير من التوقعات في الريادة الإعلامية.

أهمية القاهرة الإخبارية

وأضاف الرمحي في تصريحات لـ«الوطن» أن افتتاح قناة بحجم القاهرة الإخبارية يدخل في صناعة القوى الناعمة، وإعادة بناء للأجيال الشابة، وصناعة للوعي العام، والعقل الجمعي للأمة المصرية، ووجدان الجمهورية الجديدة.

وأشارعضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن الأخبار التي ترد إلى الشارع المصري والعربي أغلبها تكون غير صحيحة أو مغلوطة بهدف إثارة الشائعات وافتعال شوشرة تؤثر على استقرار الشارع المصري والعربي، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة إطلاق «القاهرة الإخبارية».

رسالة سامية

وشدد الرمحي على أن القاهرة الإخبارية سيكون لها رسالة سامية يأتي في مقدمتها استعادة مكانة مصر الإعلامية، واستعادة القوى الناعمة، والبداية القوية التي شاهدناها تؤكد ذلك وتدعمه، بالإضافة إلى محاربة الشائعات ونشر الحقيقة والأخبار بمهنية وحرفية عالية، من خلال فريق كبير من العاملين والمراسلين وقيادة حكيمة.