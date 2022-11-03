«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قلعة أربيل: واحدة من أقدم المستوطنات البشرية

عرض برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن قلعة أربيل بإقليم كردستان العراق، موضحا أنّ منظمة اليونسكو أدرجتها ضمن قائمة التراث العالمي.

وذكر التقرير، أنّ القلعة كيان حضاري مميز، تضم معالمها سمات كل عصر من العصور التاريخية التي مرّت بها، حيث تعد واحدة من أقدم المستوطنات البشرية على سطح الأرض.

قلعة أربيل بكردستان

أوضح التقرير أنّ القلعة تطل على مدينة أربيل الحديثة عاصمة إقليم كردستان، ويعود تاريخ وجودها إلى أكثر من 6 آلاف عام، وتقع القلعة على قمة تلّة ترابية يبلغ ارتفاعها 28 – 32 مترا ، وهى ذات شكل بيضاوي يبلغ قطره الكبير 430 مترا، أما قطره الصغير فيبلغ 340 مترا، وتبلغ مساحتها 11 هكتارا.

والنسيج الحضاري للقلعة، فهو عبارة عن شبكة من الأزقة الضيقة المتعرجة والدور التقليدية المتراصة ذات الفناء الوسطي، وتوزعت أحياء القلعة تاريخيا على 3 أحياء رئيسية، وهي السراي التي تمثل الجزء الشرقي من القلعة، والحي الثاني وكان يسمى التكية، حيث يضم الكثير من المباني الخاصة بأداء الطقوس الدينية، والثالث في القلعة كان يسمى الطوبخانة ويسكنه الحرفيون بشكل كبير.