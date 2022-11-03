منسق القوى المدنية من أجل المناخ لقناة الحياة: نسعى لتحقيق أهداف ملموسة بمؤتمر الأطراف

قالت الدكتورة شيماء القصاص، المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إن قمة المناخ COP 27 المقبلة، التي سيجرى عقدها في مصر بداية الأسبوع المقبل، تهدف إلى التطلع إلى نتائج وأهداف ملموسة من أجل التحول من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

القصاص: التحالف الجديد يخص منظمات المجتمع المدني

وأضافت «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المجتمع المدني قا أنشأ تحالف يخص منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر من أجل المناخ، إذ أن الفكرة كانت إحدى مخرجات المائدة المستديرة، التي نفذتها منظمات المجتمع المدني بكل المحافظات.

القصاص: الفكرة كانت مخرج لعدد من الموائد المستديرة اللي نظمناها في المحافظات

واستطردت: «الفكرة كانت مخرج لعدد من الموائد المستديرة اللي كنا بنظمها في المحافظات، ونفذتها جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان، وده كان في إطار الحوار الوطني للتغيرات المناخية، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة».

وأوضحت أن إطلاق التحالف، جاء بالتزامن مع إنطلاق فعاليات مؤتمر الآطراف الـ27 عن تاسيس التحالف الذي أسسته جمعية «تنمية وطن» للمجتمعات المحلية، وحقوق الإنسان والمعروف باسم «مشروع وطن» ومؤسسسة مناخ أرضنا ومركز خدمات التنمية، وبادر فيما بعد ما يقرب من 15 مؤسسة مجتمع مدني ورحبوا بالفكرة.