التضامن الاجتماعي: إطلاق 36 خدمة إلكترونية بينها إبراز دور «المجتمع المدني»

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع المدني، إن الوزارة تستعد لإطلاق المنظومة الإلكترونية والتي ستقدم 36 خدمة إلكترونية بينها إبراز دور المجتمع المدني في المشروعات التي تقيمها مع الوزارة.

وأضاف «عبد الموجود»، في كلمته خلال مؤتمر المجتمع المدني في مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، أن إعلان عام 2022 للمجتمع المدني بسبب ثقة الدولة المصرية في هذه الجمعيات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن تعمل بشكل أساسي مع شركاءها من منظمات المجتمع المدني.

خلق وعي لدي بعض الفئات ضمن مبادرة حياة كريمة

وتطرق «عبد الموجود» إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مثل مبادرة «وعي» والتي تستهدف بشكل أساسي خلق وعي لدى بعض الفئات ضمن مبادرة حياة كريمة.

مبادرات المجتمع المدني تجاه الزيادة السكنية

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن المجتمع المدني لديه دور كبير في التنمية لأنه يستطيع الوصول إلى قطاعات وفئات ومناطق لا يستطيع القطاع الحكومي الوصول إليها.

وقال إن المجتمع المدني لديه دور مهم جداً فيما يخص الحماية الاجتماعية، حيث تأتي أغلب الشكاوى الخاصة بالحماية الاجتماعية من جمعيات أهلية، مشيرا أن له دور مهم للغاية في مبادرات الاتجاهات الخاصة بالزيادة السكانية، فالمواطن يثق في أعضاء هذه الجمعيات.

التشبيك بين جهود منظمات المجتمع المدني

من جانبها تطرقت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الحديث عن أهمية التشبيك بين جهود منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن السنوات الماضية كانت الجهود مشتتة إلى أن جاءت مبادرة حياة كريمة وجرى التشبيك بشكل جيد بين المؤسسات.

وأوضحت أن الشركات أيضا لديها شق يتعلق بخدمة المجتمع وهو ما يتطلب أيضا التشبيك بينهم حتى يتم توجيه هذه الخدمات للمستحقين.

كما تحدثت عن الأهمية الكبيرة للتنسيق بين الجمعيات والتي تقدم قاعدة بيانات موحدة والتي بدورها ستؤدي إلى توسيع عدد المستفيدين من الخدمات.