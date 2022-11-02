عرض تجربة تعاون المجتمع المدني مع الدولة في مكتبة الإسكندرية.. تدريب وقوافل طبية

ناقشت جلسات مؤتمر المجتمع المدني، في مكتبة الإسكندرية، تعاون المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة، وبدأت بعرض بعض التجارب التي تشارك بها وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية، أولها برنامج التنمية المجتمعية «وعي» والذي يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية.

ومن تلك القضايا هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية وصحة الأم والطفل، الاكتشاف المبكر للإعاقة وغيرهم.

وتم من خلال البرنامج تدريب 25 مدربًا، من خلال ثلاث جمعيات شريكة ليكونوا نواة لتدريب 216 مدربًا، وجرى تصميم دليل إرشادي يشمل التعريف ببرنامج وعي وبناء المصلحة للمستفيدين ومن أنشطة البرنامج تدريب أكثر من 1000 متطوع على منهج «وعي» وكذلك التخطيط لعمل حملات توعية.

تعزيز قيم وممارسات المواطنة

ومن خلال برنامج «تعزيز قيم وممارسات المواطنة» تم عرض تجربه المنيا تحت شعار «كلنا مصريون.. تنوعنا قوة»، وتستهدف أنشطه المشروع العمل في 44 قرية من القرى الأكثر تضررًا من التطرف والأحداث الطائفية.

وتم التعاون مع شبكه كبيرة من الجمعيات الأهلية المحلية في القرى تصل إلى 50 جمعية تنمية مجتمع صغيرة. والهدف الرئيسي من المشروع هو احترام التنوع الديني والثقافي من خلال تكوين مناخ اجتماعي وثقافي وتنموي داعم للتنمية المستدامة، من خلال عده محاور للبرنامج مثل دمج كافة فئات المجتمع والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة.

وتم استخدام أساليب غير نمطية في نشر وتعزيز قيم المواطنة منها استخدام الفن والرياضة وزيارة الأماكن الأثرية، وأيضًا تم عمل ورش تدريبية للشباب على صناعة الأفلام الوثائقية وورش للسيدات للتدريب على الحرف التراثية كواحدة من مفردات الهوية المصرية.

ونفذ البرنامج أنشطة خدمية ومبادرات مجتمعية بالقرى مثل القوافل الطبية متعددة التخصصات، تحسين المرافق والبنية الأساسية من خلال نشاط مسكن كريم، وحملات نظافة وتشجير وتجميل وأيضاً مساعدات عينية للأسر. وقد استطاعت اللجان الشبابية أن تحقق نجاحًا كبيراً في مشاركه الشباب والشابات في العمل المجتمعي لصالح القرية.

برامج الهلال الأحمر

أما العرض الثالث فكان للبرامج الإغاثية للهلال الأحمر والذي أنشئ عام 1911، وهو جهاز مساعد للسلطات العامة في المجال الإنساني. وقد نظم العديد من الدورات عن الإسعافات الأولية وأخرى عن بعد عن طريق المنصات التعليمية كما كون فرقا للتعقيم والتطهير، السيول، الاستجابة أثناء الطوارئ، خدمات صحية، الدعم النفسي. وقدم الهلال الأحمر أيضا معونات دولية من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية.