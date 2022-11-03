تحديث مبادرة «حياة كريمة» بمعايير بيئية عالمية في «القرية الخضراء»

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق مُبادرة «القرية الخضراء»، التى تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، موضحة أن ذلك التعاون بدأ بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التى يمكن تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، بها، ولتكن نموذجاً يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان، حيث جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، ولتكن تلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.

وتحظى المبادرة برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة فى كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ، كمبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى حددت ملامحها رؤية مصر 2030.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية فى التعامل مع قضايا تغير المناخ فى إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكدة حرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات فى الفئات المختلفة لتحقق أكبر قدر من المشاركة والشمول، متابعة أن ذلك يأتى فى ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، خاصة تلك التى ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة، وذلك فى تأكيد جديد للدور الفاعل الذى تقوم به المرأة فى كل مجالات التنمية.