مؤسس ECOnsult: نخطط لمشروع القرية الخضراء الذكية لتوعية ربات البيوت

قالت المهندسة سارة البطوطي، مؤسس ورئيس شركة ECOnsult، إنّ الأنظمة الذكية يمكنها التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، متابعة: «نعمل في مشروع مهم للغاية مع الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو القرية الذكية والخضراء التي بها مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تستهدف ربة المنزل».

تجارب تنموية في مواجهة الفقر

وأضافت البطوطي، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الإرشادات تتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه والتقنيات والحفاظ على استدامتها: «مبادرة حياة كريمة تستهدف الربط بين الاحتياجات والتنبؤ والوقاية وتأثيرات تغير المناخ على المنازل من إيجاد حلول محلية لهذه الأزمة».

وتابعت مؤسس ورئيس شركة ECOnsult: «يتيح هذا الربط مشاركة واسعة للقطاع الخاص، وعلى مستوى القرية والمدينة والمنزل والمبنى والأسرة الواحدة».

منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.