عالم متخصص في علاج السرطان لـ«مصر تستطيع»: نسبة نجاح الأدوية الجديدة تتخطى 90%

قال الدكتور أحمد فيصل، المدير الطبي العالمي للأورام بشركة «دايتشي سانكيو» للأدوية بميونخ، إن علاجات الأورام آخر 10 سنوات، كان بها طفرة وكنا نسمع عن العلاجات التقليدية، ثم العلاج الموجه الذي يذهب للخلل المعين بالخلية، ويقلل الآثار الجانبية ثم العلاج المناعي، «الورم خلية ذكية جدا، ويقدر يتغلب على الجهاز المناعي للمريض دون أن يُرى، وحاليا هناك أجسام مضادة تقدر تحمي الجهاز المناعي، وإنه يتمكن من التعرف على الخلايا الخبيثة أو الورم ويهاجمه ويقضي عليه».

وأضاف خلال استضافته ببرناج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أن هناك علاجات جينية وعلاجات مناعية، ويكون العلاج أن نستخرج من الجسم خلية مناعية، ونحدث بها بعض التغيير، ونعيدها مرة أخرى إلى الجسم، ويكون الدواء مشخص للمريض وحده، ونسبة نجاح العلاج تتخطى 90% لسرطان الدم تحديدا.

وتابع المدير الطبي العالمي للأورام بشركة دايتشي سانكيو للأدوية بميونخ، أنه لابد من وجود معامل في كل أنحاء العالم للقيام بهذه العملية، «التكنولوجيا نفسها ليست سهلة ومكلفة للغاية، والعلاجات يوصل سعرها لآلاف الدولارات، التكنولوجيا المسؤولة عن طريقة عمل هذا المرض تحتاج إلى دائرة معامل تغطي جميع أنحاء العالم».

واستطرد: «يستخدم هذا النوع من العلاج في سرطان الدم ونسب نجاحه تتخطى الـ90% حتى في المرحلة الرابعة».